Президент ФК "Олимпик" назвал нового главного тренера клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал отставку главного тренера команды Юрия Калитвинцева и назвал его преемника. Об этом Гельзин рассказал в комментарии сайту "Footboom", передает УНН.
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Президент клуба назвал банальной причину отставки Юрия Калитвинцева — плохие результаты. Его во главе “Олимпик” сменит Роман Санжар.
“Результата нет — и этим все сказано. Как бы я не относился к Юре (Калитвинцеву — ред.), мы дружим, но другого выхода в данной ситуации не было. В то же время отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и правильно будет уйти.
Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером — к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года”, — отметил Санжар.
Дополнение
Санжар уже возглавлял донецкий клуб с 2013 по 2018 годы. Последним местом работы 41-летнего специалиста были “Карпаты”, которые он оставил летом 2020-го.