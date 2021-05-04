Президент ФК "Олімпік" назвав нового головного тренера клубу

Цитата

Президент клубу назвав банальною причину відставки Юрія Калітвінцева — погані результати. Його на чолі “Олімпіку” змінить Роман Санжар.

“Результату немає — і цим все сказано. Як би я не ставився до Юри (Калітвінцева — ред.), ми дружимо, але іншого виходу в цій ситуації не було. У той же час зазначу, що не кожному тренеру вистачить мужності самому підійти і зізнатися, що він не впорався і що правильно буде піти.

Що далі? У нас вже є домовленість з тренером — до нас повертається Роман Санжар. З ним вже підписаний контракт на два роки”, — наголосив Санжар.

Доповнення

Санжар вже очолював донецький клуб з 2013 по 2018 роки. Останнім місцем роботи 41-річного фахівця були “Карпати”, які він залишив влітку 2020-го.