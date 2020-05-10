Президент ФК "Лион" назвал дату проведения ответного матча ЛЧ с "Ювентусом"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент французского ФК "Лион" Жан-Мишель Олас назвал дату проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", передает УНН со ссылкой на "RTLFoot".
"Матч против "Ювентуса" утвержден на 7 августа. Игра пройдет в Турине без зрителей. Но если наша апелляция по поводу восстановления сезона в чемпионате Франции не увенчается успехом, то "Лион" и "ПСЖ" будут уничтожены командами, которые не смогут провести подготовку так, как другие команды", - заявил глава "Лиона".
Примечательно, что УЕФА планирует организовать возобновление сезона для своих европейских соревнований в августе. Несколько поединков из раунда 1/8 финала, включая "Ювентус" - "Лион", еще предстоит сыграть, и в них принимают участие команды из чемпионатов, которые должны возобновиться. Германия начнет Бундеслигу 16 мая, в то время как клубы испанской Примеры начали фазу восстановления индивидуальных тренировок.
Как сообщалось ранее, президент "Лиона" ранее подал иск против футбольной лиги Франции из-за досрочного завершения Лиги 1.