Президент ФК "Ліон" назвав дату проведення матчу-відповіді ЛЧ із "Ювентусом"

"Матч проти "Ювентуса" затверджений на 7 серпня. Гра пройде в Турині без глядачів. Але якщо наша апеляція з приводу відновлення сезону в чемпіонаті Франції не увінчається успіхом, то "Ліон" і "ПСЖ" будуть знищеними командами, які не зможуть провести підготовку так, як інші команди", - заявив голова "Ліону".

Примітно, що УЄФА планує організувати відновлення сезону для своїх європейських змагань в серпні. Кілька поєдинків з раунду 1/8 фіналу, включаючи "Ювентус" – "Ліон", ще належить зіграти, і в них беруть участь команди з чемпіонатів, які мають відновитися. Німеччина розпочне Бундеслігу 16 травня, в той час як клуби іспанської Прімери почали фазу відновлення індивідуальних тренувань.

Як повідомлялося раніше, президент "Ліону" раніше подав позов проти футбольної ліги Франції через дострокове завершення Ліги 1.