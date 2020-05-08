ФК "Ліон" подав позови проти футбольної ліги Франції за дострокове завершення сезону

За словами функціонера, представники LFP не провели належної роботи по взаємодії з міністерством соціальних справ і охорони здоров'я, передчасно відмовившись від спортивних заходів.

"Ліон" після прийняття рішення про завершення сезону залишився на сьомому місці в турнірній таблиці, що виключає участь команди в єврокубках в новому сезоні.