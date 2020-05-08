ФК "Лион" подал иски против футбольной лиги Франции за досрочное завершение сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Председатель французского футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола сообщил, что от лица ФК в суд направлены два иска против руководства Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), принявшего решение о досрочном завершении сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror и DW.
По словам функционера, представители LFP не провели должной работы по взаимодействию с министерством социальных дел и здравоохранения, преждевременно отказавшись от спортивных мероприятий.
"Лион" после принятия решения о завершении сезона остался на седьмом месте в турнирной таблице, что исключает участие команды в еврокубках в новом сезоне.