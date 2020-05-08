ФК "Лион" подал иски против футбольной лиги Франции за досрочное завершение сезона

По словам функционера, представители LFP не провели должной работы по взаимодействию с министерством социальных дел и здравоохранения, преждевременно отказавшись от спортивных мероприятий.

"Лион" после принятия решения о завершении сезона остался на седьмом месте в турнирной таблице, что исключает участие команды в еврокубках в новом сезоне.