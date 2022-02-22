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Президент Финляндии: последние действия России могут повлиять на совместный ядерный проект

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Эскалация российско-украинского конфликта может повлиять на совместный финско-российский ядерный проект по строительству АЭС Ханкиви-1. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Ниинисте отказался комментировать вероятный результат оценки безопасности, однако подчеркнул, что “безопасность, безусловно, будет одним из факторов проверки”. Он добавил, что финское правительство примет окончательное решение о предоставлении разрешения на строительство.

В то же время председатель совета директоров компании Fennovoima, занимающейся строительством АЭС, сообщил изданию Helsingin Sanomat, что работа над проектом продолжается в обычном режиме.

На вопросы журналистов он ответил, что не располагает информацией о возможном обсуждении относительно закрытия проекта.

Ранее

АЭС Ханкиви-1 является совместным проектом консорциума финских коммунальных предприятий и дочерней компании российского госпредприятия "Росатом", которая владеет 34% акций. О планах о строительстве атомной энергостанции объявили в 2011 году, в 2014 Россия и Финляндия подписали соглашение в области ядерной энергетики.

21 декабря 2021 года в Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС.

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