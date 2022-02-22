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Президент Фінляндії: останні дії Росії можуть вплинути на спільний ядерний проєкт

Президент Фінляндії: останні дії Росії можуть вплинути на спільний ядерний проєкт

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Ескалація російсько-українського конфлікту може вплинути на спільний фінсько-російський ядерний проєкт щодо будівництва АЕС Ханківі-1. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент Нійністе відмовився коментувати ймовірний результат оцінювання безпеки, проте наголосив, що “безпека, безумовно, буде одним із факторів перевірки”. Він додав, що фінський уряд ухвалить остаточне рішення щодо надання дозволу на будівництво.

Водночас голова ради директорів компанії Fennovoima, яка займається будівництвом АЕС, повідомив виданню Helsingin Sanomat, що робота над проєктом триває у звичному режимі.

На запитання журналістів він відповів, що не має інформації про можливе обговорення щодо закриття проєкту.

Раніше

АЕС Ханківі-1 є спільним проєктом консорціуму фінських комунальних підприємств та дочірньої компанії російського держпідприємства "Росатом", що володіє 34% акцій. Про плани щодо будівництва атомної енергостанції оголосили у 2011 році, у 2014 Росія та Фінляндія підписали угоду в області ядерної енергетики.

21 грудня 2021 року у Фінляндії вперше за 40 років запустили нову АЕС. 

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