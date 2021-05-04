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Президент Филиппин сделал прививку от коронавируса

Президент Филиппин сделал прививку от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14949 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте привился от коронавируса вакциной китайской компании Sinopharm, которая пока не одобрена для экстренного использования местным регулятором. Об этом во вторник сообщил сенатор Кристофер Бонг Го на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографиями и видео процедуры, передает УНН.

Цитата

По словам Боинг Го, "президент Родриго Дутерте был вакцинирован от коронавируса". "Министр здравоохранения республики Франсиско Дуке сам ввел вакцину президенту во дворце Малаканьянг. (Препарат) Sinopharm был применен ... по решению врачей (Дутерте)".

Детали

Отмечается, что 76-летний президент сделал прививку не только для защиты своего здоровья от коронавируса, но и для того, чтобы побудить граждан республики к вакцинации. "Как летний гражданин, он входит в приоритетную группу людей, которым следует сделать прививку", - добавил сенатор. На опубликованном в Facebook видеоклипе Дутерте говорит, что чувствует себя хорошо. "Давно ждал этой прививки", - сказал он.

Вакцина

Вакцина Sinopharm еще не получила разрешения на экстренное использование от Управления по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин, напоминает издание Rappler. По его данным, есть разрешение только на 10 тыс. доз препарата, закупленных Группой безопасности президента, которая обеспечивает охрану лидера и вице-президента страны, а также их ближайших родственников. Пресс-секретарь президента Гарри Роке подтвердил, что введена Дутерте первая доза вакцины является частью этой партии.

Напомним

Филиппины думают над расширением локдауну из-за всплеска заражений коронавирусом.

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