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Президент Філіппін зробив щеплення від коронавірусу

Президент Філіппін зробив щеплення від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте прищепився від коронавірусу вакциною китайської компанії Sinopharm, яка поки що не схвалена для екстреного використання місцевим регулятором. Про це у вівторок повідомив сенатор Крістофер Бонг Го на своїй сторінці в Facebook, супроводивши публікацію фотографіями і відео процедури, передає УНН.

Цитата

За словами Боінг Го, "президент Родріго Дутерте був вакцинований від коронавірусу". "Міністр охорони здоров'я республіки Франсіско Дуке сам ввів вакцину президенту в палаці Малаканьянг. (Препарат) Sinopharm був застосований... за рішенням лікарів (Дутерте)".

Деталі

Відзначається, що 76-річний президент зробив щеплення не тільки для захисту свого здоров'я від коронавірусу, але і для того, щоб спонукати громадян республіки до вакцинації. "Як літній громадянин, він входить в пріоритетну групу людей, яким слід зробити щеплення", - додав сенатор. На опублікованому в Facebook відеокліпі Дутерте каже, що відчуває себе добре. "Давно чекав цього щеплення", - сказав він.

Вакцина 

Вакцина Sinopharm ще не отримала дозволу на екстрене використання від Управління з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін, нагадує видання Rappler. За його даними, є дозвіл лише на 10 тис. доз препарату, закуплених Групою безпеки президента, яка забезпечує охорону лідера і віце-президента країни, а також їх найближчих родичів. Прес-секретар президента Гаррі Роке підтвердив, що введена Дутерте перша доза вакцини є частиною цієї партії.

Нагадаємо

Філіппіни думають над розширенням локдауну через сплеск заражень коронавірусом.

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