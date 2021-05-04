Президент Філіппін зробив щеплення від коронавірусу

Цитата

За словами Боінг Го, "президент Родріго Дутерте був вакцинований від коронавірусу". "Міністр охорони здоров'я республіки Франсіско Дуке сам ввів вакцину президенту в палаці Малаканьянг. (Препарат) Sinopharm був застосований... за рішенням лікарів (Дутерте)".

Деталі

Відзначається, що 76-річний президент зробив щеплення не тільки для захисту свого здоров'я від коронавірусу, але і для того, щоб спонукати громадян республіки до вакцинації. "Як літній громадянин, він входить в пріоритетну групу людей, яким слід зробити щеплення", - додав сенатор. На опублікованому в Facebook відеокліпі Дутерте каже, що відчуває себе добре. "Давно чекав цього щеплення", - сказав він.

Вакцина

Вакцина Sinopharm ще не отримала дозволу на екстрене використання від Управління з безпеки продуктів і медикаментів Філіппін, нагадує видання Rappler. За його даними, є дозвіл лише на 10 тис. доз препарату, закуплених Групою безпеки президента, яка забезпечує охорону лідера і віце-президента країни, а також їх найближчих родичів. Прес-секретар президента Гаррі Роке підтвердив, що введена Дутерте перша доза вакцини є частиною цієї партії.

Нагадаємо

Філіппіни думають над розширенням локдауну через сплеск заражень коронавірусом.