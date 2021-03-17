Філіппіни думають над розширенням локдауну через сплеск заражень коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Філліпіни не виключають посилення карантинних обмежень, якщо зростання кількості заражень COVID-19 продовжиться. Про це заявив в середу міністр охорони здоров'я Філіппін Франсіско Дуке, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Так, на Філіппінах зафіксували майже 20 000 випадків коронавірусної хвороби за останні чотири дні. Офіційні особи пов'язують цей сплеск з ослабленням деяких обмежень на пересування.
"Якщо нічого не зміниться і кількість випадків захворювання продовжить рости, тоді велика ймовірність більш масштабного локдауну", - сказав міністр охорони здоров'я Франсіско Дуке місцевому телебаченню, додавши, що він сподівається, що цього можна буде запобігти в найближчі дні.
Повідомляється, що всього на Філіппінах зареєстровано 631 320 випадків інфікування і 12 848 смертей.
Протягом одного місяця, починаючи з 20 березня, іноземцям та деяким громадянам, які повертаються в країну, буде заборонено в'їзд до країни, повідомив у вівторок підрозділ з боротьби з коронавірусом у країні.
Доповнення
Напередодні два випадки нового штаму коронавірусу, про який вперше було повідомлено на Філіппінах, були виявлені у Великій Британії.