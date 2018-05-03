Президент ФИФА изъявил желание создать мини-чемпионат мира по футболу

Инфантино желает продолжить кардинальную модернизацию футбола, создав турнир с проектным названием "Финал восьми".

Данные соревнования должны стать кульминацией Лиги Наций на континенте, что является частью амбициозного плана реформирования международного футбола.

В планы президента ФИФА больше не входит Кубок Конфедераций. Именно "Финал восьми" должен стать заменой Кубка Конфедераций. Новые соревнования планируется проводить каждые 2 года по нечетным годам (первый турнир - в октябре/ноябре 2021-го).

Стоит отметить, что новый мини-чемпионат мира не помешает проведению чемпионата Европы, Кубка африканских наций, Копа Америка и отборочных турниров к главному чемпионату мира.

Примечательно, что другим предложенным изменением Инфантино стало создание нового формата Кубка мира среди клубов на 24-и команды.

Добавим, что идею главы ФИФА по поводу "Финала восьми" еще должен одобрить Совет ФИФА.

Напомним, европейские сборные смогут зарабатывать до 75 млн долларов за участие в Лиге наций ФИФА.