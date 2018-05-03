Президент ФІФА виявив бажання створити міні-чемпіонат світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно запропонував низку змін в систему міжнародних футбольних турнірів, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Інфантіно має бажання продовжити кардинальну модернізацію футболу, створивши турнір з проектною назвою "Фінал Восьми".
Дані змагання мають стати кульмінацією Ліги Націй на континенті, що є частиною амбітного плану реформування міжнародного футболу.
До планів президента ФІФА більше не входить Кубок Конфедерацій. Саме "Фінал Восьми" повинен стати заміною Кубку Конфедерацій. Нові змагання планується проводити кожні 2 роки по непарних роках (перший турнір - в жовтні/листопаді 2021-го).
Варто відзначити, що новий міні-чемпіонат світу не завадить проведенню чемпіонату Європи, Кубка африканських націй, Копа Америка і відбіркових турнірів до головного чемпіонату світу.
Примітно, що іншою запропонованою зміною Інфантіно стало створення нового формату Кубку світу серед клубів на 24-и команди.
Додамо, що ідею голови ФІФА з приводу "Фіналу Восьми" ще має схвалити Рада ФІФА.
Нагадаємо, європейські збірні зможуть заробляти до 75 млн доларів за участь у Лізі націй ФІФА.