Президент ФФУ отреагировал на антиукраинские санкции РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народный депутат и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал наличие своей фамилии в списке лиц, в отношении которых Россия применила экономические санкции, передает УНН со ссылкой на "Футбол 24".
"Это гордость – оказаться в таком списке. Таким образом отметили тех, кто точно держит позицию по защите Украины. У меня в России никогда не было никаких активов и никаких интересов", – сказал Павелко.
Напомним, сегодня Россия обнародовала список из более чем 300 человек, к которым применены экономические санкции. В список попали ряд футбольных украинских функционеров. Среди них также Евгений Геллер (президент ФК “Заря”), Александр Герега (вице-президент ФФУ), Константин Жеваго (президент ФК “Ворскла”), Сергей Куницын (президент ФК “Таврия”) и Ярослав Москаленко (президент Киевской федерации футбола).