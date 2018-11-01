Павелко і ще 7 представників українського футболу потрапили до списку санкцій РФ

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У число осіб, стосовно яких уряд Росії застосував санкції, увійшли 9 українців, які представляють спорт України, передає УНН з посиланням на постанову уряду РФ.

Серед них - президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко та віце-президент ФФУ Костянтин Єлісєєв.

Крім них, до списку санкцій увійшли: Юрій Береза ​​(президент СК "Дніпро-1"), Євген Геллер (президент ФК "Зоря"), Олександр Герега (віце-президент ФФУ), Костянтин Жеваго (президент ФК "Ворскла"), Сергій Куніцин (президент ФК "Таврія") і Ярослав Москаленко (президент Київської федерації футболу).

У число людей, до яких застосовуються санкції, потрапили і Ярослав Сушкевич (президент "Інваспорт"), і колишній плавець Денис Силантьєв, який є депутатом ВРУ, і екс-президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський.

Нагадаємо, 1 листопада прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про введення відповідних економічних заходів щодо України. Усього під санкції потрапили 322 українських громадян і 68 компаній.

Санкції передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.

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