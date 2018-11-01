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Павелко и еще 7 представителей украинского футбола попали в санкционный список РФ

Павелко и еще 7 представителей украинского футбола попали в санкционный список РФ

Киев  •  УНН

 • 11769 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В число лиц, к которым правительство России применило санкции, вошли 9 украинцев, представляющих спорт Украины, передает УНН со ссылкой на постановление правительства РФ.

Среди них — президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко и вице-президент ФФУ Константин Елисеев.

Кроме них, в санкционный список вошли: Юрий Береза (президент СК “Днепр-1”), Евгений Геллер (президент ФК “Заря”), Александр Герега (вице-президент ФФУ), Константин Жеваго (президент ФК “Ворскла”), Сергей Куницын (президент ФК “Таврия”) и Ярослав Москаленко (президент Киевской федерации футбола).

В число людей, к которыми применяются санкции, попали и Ярослав Сушкевич (президент “Инваспорт”), и бывший пловец Денис Силантьев, который является депутатом ВРУ, и экс-президент харьковского “Металлиста” Александр Ярославский.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных экономических мер в отношении Украины. В общей сложности под санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

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