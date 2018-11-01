Президент ФФУ відреагував на антиукраїнські санкції РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Народний депутат і президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував наявність свого прізвища у списку осіб, щодо яких Росія застосувала економічні санкції, передає УНН з посиланням на "Футбол 24".
"Це гордість - опинитися у такому списку. Таким чином відзначили тих, хто точно тримає позицію щодо захисту України. У мене у Росії ніколи не було ніяких активів і ніяких інтересів", - сказав Павелко.
Нагадаємо, сьогодні Росія оприлюднила список з більш ніж 300 осіб, щодо яких застосовані економічні санкції. У список потрапили низка футбольних українських функціонерів. Серед них також Євген Геллер (президент ФК "Зоря"), Олександр Герега (віце-президент ФФУ), Костянтин Жеваго (президент ФК "Ворскла"), Сергій Куніцин (президент ФК "Таврія") і Ярослав Москаленко (президент Київської федерації футболу).