Президент ФФУ прокомментировал уголовные дела: спасибо, что нас проверяют
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал распространяемую в СМИ информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция и Генеральная прокуратура Украины якобы открыли против Федерации уголовные дела, передает УНН со ссылкой на Terrikon.
Он отметил, что с нетерпением ждет результатов таких расследований.
“Могу это прокомментировать исключительно в позитивном ключе. Большое спасибо за то, что нас проверяют. Мы — серьезная, большая организация и нас нужно проверять. Я жду объективную, законную оценку нашей деятельности от всех вышеперечисленных органов. Я хочу получить от них документы, в которых четко будут отражены результаты этих проверок”, — сказал он.
Также президент ФФУ пообещал обнародовать результаты проверок.
“Эти документы я разошлю во все средства массовой информации, которые уже год безосновательно подхватывают необоснованные обвинения в отношении меня и моей семьи. Посмотрим, будут ли они с такой же охотой публиковать результаты проверки, с какой публиковали непроверенную информацию”, — резюмировал Павелко.
Как сообщал УНН, британские журналисты опровергли “расследование” Арно Беды против ФФУ. Кроме того, они пришли к выводу о заказном характере провокаций в отношении Федерации, указав, что за этим всем может стоять Григорий Суркис.
При этом в попытках вернуть себе влияние и опорочить ФФУ, Суркис “пошел даже на дискредитацию ФФУ”, заключили британские журналисты.