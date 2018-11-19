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Президент ФФУ прокоментував кримінальні справи: спасибі, що нас перевіряють

Президент ФФУ прокоментував кримінальні справи: спасибі, що нас перевіряють

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро, Національна поліція і Генеральна прокуратура України нібито відкрили проти Федерації кримінальні справи, передає УНН з посиланням на Terrikon.

Він зазначив, що з нетерпінням чекає результатів таких розслідувань.

“Можу це прокоментувати виключно в позитивному ключі. Велике спасибі за те, що нас перевіряють. Ми — серйозна, велика організація, і нас потрібно перевіряти. Я чекаю об’єктивну, законну оцінку нашої діяльності від всіх перерахованих вище органів. Я хочу отримати від них документи, в яких чітко будуть відображені результати цих перевірок”, — сказав він.

Також президент ФФУ пообіцяв оприлюднити результати перевірок.

“Ці документи я розішлю в усі засоби масової інформації, які вже рік безпідставно підхоплюють необгрунтовані звинувачення щодо мене і моєї сім’ї. Подивимося, чи будуть вони з таким же запалом публікувати результати перевірки, з яким публікували неперевірену інформацію”, — резюмував Павелко.

Як повідомляв УНН, британські журналісти спростували “розслідування” Арно Беди проти ФФУ. Крім того, вони дійшли висновку про замовний характер провокацій щодо Федерації, вказавши, що за цим всім може стояти Григорій Суркіс.

При цьому в спробах повернути собі вплив і зганьбити ФФУ Суркіс “пішов навіть на дискредитацію ФФУ”, зазначили британські журналісти.

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