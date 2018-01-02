Президент Эстонии извинилась за отсутствие гимна в новогодней программе

"Мне жаль и я приношу извинения, что в новогодней телевизионной программе ETV не прозвучал гимн. Для меня отсутствие гимна на концертной площадке стало неприятной неожиданностью, но я даже в первые часы нового года верила, что в телеэфире он все же прозвучал", - заявила К.Кальюлайд.

"Никто не спрашивает мнение президента при составлении телепрограммы. Никто и не должен это делать. Впрочем, мою канцелярию проинформировали, поэтому я также чувствую себя виновной и приношу свои извинения", - добавила она.

В этом году после речи президента Керсти Кальюлайд на площади Вабадузе по ETV вместо эстонского гимна прозвучала песня "Eestlane olen ja eestlaseks jään..." ("Я эстонец и останусь эстонцем...") в исполнении Иво Линна. Это вызвало недовольство у многих жителей Эстонии.

Ответственный редактор новогодней программы ETV Кармель Килланди в интервью "Актуальной камере" объяснила, почему в этом году было решено обойтись без гимна Эстонии.

"Впервые в истории нашей страны президент выступал в прямом эфире перед толпой. Людей было много, гремел праздничный салют. Мы боялись, что в этом шуме гимн не услышат. Поэтому выбрали другую песню. Решение не было легким. Но я приношу извинения всем тем, чьи чувства были задеты изменением традиции. Нужно было проинформировать об этих изменениях людей заранее", - отметила она.

Напомним, в ночь на Новый год во Франции в 15-м округе Марселя расстреляли мужчину из автомата Калашникова.



