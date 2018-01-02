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Президент Естонії вибачилася за відсутність гімну в новорічній програмі

Київ • УНН

 • 10291 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд вибачилась перед громадянами країни через те, що новорічна програма суспільно-правового каналу ETV, яка транслювала промову глави держави, обійшлася без гімну країни, передає УНН з посиланням на ERR.

Президент Естонії вибачилася за відсутність гімну в новорічній програмі

"Мені шкода і я приношу вибачення, що в новорічній телевізійній програмі ETV не пролунав гімн. Для мене відсутність гімну на концертному майданчику стало неприємною несподіванкою, але я навіть в перші години нового року вірила, що в телеефірі він все ж пролунав", - заявила К.Кальюлайд.

"Ніхто не питає думку президента при складанні телепрограми. Ніхто і не повинен це робити. Втім, мою канцелярію поінформували, тому я також відчуваю себе винною і приношу свої вибачення", - додала вона.

У цьому році після промови президента Керсті Кальюлайд на площі Вабадузе по ETV замість естонського гімну прозвучала пісня "Eestlane olen ja eestlaseks jään..." ("Я естонець і залишуся естонцем...") у виконанні Іво Лінна. Це викликало невдоволення у багатьох жителів Естонії.

Відповідальний редактор новорічної програми ETV Кармель Кілланді в інтерв'ю "Актуальною камері" пояснила, чому в цьому році було вирішено обійтися без гімну Естонії.

"Вперше в історії нашої країни президент виступав в прямому ефірі перед натовпом. Людей було багато, гуркотів святковий салют. Ми боялися, що в цьому шумі гімн не почують. Тому вибрали іншу пісню. Рішення не було легким. Але я приношу вибачення всім тим, чиї почуття були зачеплені зміною традиції. Потрібно було проінформувати про ці зміни людей заздалегідь", - зазначила вона.

Нагадаємо, у ніч на Новий рік у Франції в 15-му окрузі Марселя розстріляли чоловіка з автомата Калашникова.

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