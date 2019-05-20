Президент Эстонии пожелала Зеленскому уверенности

“В Украине, мы не только поддерживаем Украину, мы выступаем за наши либерально-демократические ценности. Желаю Владимиру Зеленскому уверенности продолжать реформы и оставаться на пути в ЕС и НАТО”, — заявила глава Эстонии.

Как сообщал УНН, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Зеленского с вступлением в должность Президента Украины и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией.



Кроме того, президент Литвы Даля Грибаускайте, обращаясь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявила, что большое доверие означает большую ответственность.