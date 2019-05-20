Президент Естонії побажала Зеленському впевненості

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд привітала українського колегу Володимира Зеленського зі вступом на посаду і побажала впевненості продовжувати реформи і залишатися на шляху в ЄС і НАТО. Про це Кальюлайд написала у себе в Twitter, передає УНН.