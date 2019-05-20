Президент Естонії побажала Зеленському впевненості
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Естонії Керсті Кальюлайд привітала українського колегу Володимира Зеленського зі вступом на посаду і побажала впевненості продовжувати реформи і залишатися на шляху в ЄС і НАТО. Про це Кальюлайд написала у себе в Twitter, передає УНН.
"В Україні, ми не тільки підтримуємо Україну, ми виступаємо за наші ліберально-демократичні цінності. Бажаю Володимиру Зеленському впевненості продовжувати реформи і залишатися на шляху в ЄС і НАТО", - заявила глава Естонії.
Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей привітала Зеленського з вступом на посаду Президента України і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією.
Крім того, президент Литви Даля Грібаускайте, звертаючись до Президента України Володимиру Зеленському, заявила, що велику довіру означає більшу відповідальність.
In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU #NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 20 мая 2019 г.