Президент Естонії побажала Зеленському впевненості

"В Україні, ми не тільки підтримуємо Україну, ми виступаємо за наші ліберально-демократичні цінності. Бажаю Володимиру Зеленському впевненості продовжувати реформи і залишатися на шляху в ЄС і НАТО", - заявила глава Естонії.

Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей привітала Зеленського з вступом на посаду Президента України і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією.

Крім того, президент Литви Даля Грібаускайте, звертаючись до Президента України Володимиру Зеленському, заявила, що велику довіру означає більшу відповідальність.

In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU #NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof

