Президент Эстонии созвал Совет по гособороне, будут говорить о поддержке Украины

Президент Эстонии Алар Карис созвал на 8 января заседание Совета по государственной обороне, на котором будут обсуждать войну России против Украины, шаги Эстонии в поддержку Украины и безопасность границ Эстонии. Об этом пишет Postimees, передает УНН.

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Отмечается, что Совет по гособороне в Эстонии является консультативным органом президента.

В состав входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии парламента по обороне, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны.

Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.

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