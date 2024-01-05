Президент Естонії скликав Раду з держоборони, говоритимуть про підтримку України
Київ • УНН
Президент Естонії Алар Каріс скликає Раду національної оборони, щоб обговорити підтримку Естонією України в умовах російської війни.
Президент Естонії Алар Каріс скликав на 8 січня засідання Ради з державної оборони, на якому обговорюватимуть війну Росії проти України, кроки Естонії на підтримку України та безпеку кордонів Естонії. Про це пише Postimees, передає УНН.
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Зазначається, що Рада з держоборони в Естонії є консультативним органом президента.
До складу входять речник Рійгікогу (парламент Естонії - ред.), прем'єр-міністр, голова комісії парламенту з оборони, голова комісії Рійгікогу із закордонних справ, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр фінансів, міністр внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр економіки та інфраструктури та командувач Силами оборони.
Рада обговорює і висловлює свою думку щодо питань, що мають важливе значення для держоборони.
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