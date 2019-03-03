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Президент Эквадора: Венесуэла сейчас - несостоявшееся государство

Президент Эквадора: Венесуэла сейчас - несостоявшееся государство

Киев  •  УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент Эквадора Ленин Морено в субботу заявил, что современная Венесуэла является несостоявшимся государством. Такое мнение он озвучил по итогам встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, которая прошла в эквадорском городе Салинас, информирует УНН со ссылкой на местное издание El Mercurio.

“Сегодня в Венесуэле существует полностью несостоявшееся государство, так дальше не должно продолжаться”, — сказал Морено, чьи слова приводит агентство EFE.

В свою очередь Гуайдо поблагодарил президента Эквадора за поддержку в деле “освобождения” Боливарианской Республики. “Благодарю президента (Эквадора) Ленина Морено за поддержку наших усилий по освобождению и восстановлению Венесуэлы”, — написал Гуайдо в своем Twitter. Оппозиционер также отметил, что венесуэльцы и эквадорцы являются братскими народами. “Мы будем продолжать углублять взаимное сотрудничество и укреплять наши отношения”, — добавил он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет и дальше “оказывать политическое давление” на главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство, чтобы добиться проведения в этой южноамериканской стране свободных и демократических выборов.

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