Президент Эквадора: Венесуэла сейчас - несостоявшееся государство

“Сегодня в Венесуэле существует полностью несостоявшееся государство, так дальше не должно продолжаться”, — сказал Морено, чьи слова приводит агентство EFE.

В свою очередь Гуайдо поблагодарил президента Эквадора за поддержку в деле “освобождения” Боливарианской Республики. “Благодарю президента (Эквадора) Ленина Морено за поддержку наших усилий по освобождению и восстановлению Венесуэлы”, — написал Гуайдо в своем Twitter. Оппозиционер также отметил, что венесуэльцы и эквадорцы являются братскими народами. “Мы будем продолжать углублять взаимное сотрудничество и укреплять наши отношения”, — добавил он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет и дальше “оказывать политическое давление” на главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство, чтобы добиться проведения в этой южноамериканской стране свободных и демократических выборов.