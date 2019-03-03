Президент Еквадору: Венесуела наразі - держава, що не відбулася

“Сьогодні в Венесуелі існує держава, яка повністю не відбулася, так далі не повинно тривати”, — сказав Морено, чиї слова наводить агентство EFE.

У свою чергу Гуайдо подякував президенту Еквадору за підтримку в справі “звільнення” Боліваріанської Республіки. “Дякую президентові (Еквадору) Леніну Морено за підтримку наших зусиль зі звільнення і відновлення Венесуели”, — написав Гуайдо в своєму Twitter. Опозиціонер також зазначив, що венесуельці і еквадорці є братніми народами. “Ми будемо продовжувати поглиблювати взаємне співробітництво і зміцнювати наші відносини”, — додав він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз буде й далі “чинити політичний тиск” на главу Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд, аби домогтися проведення в цій південноамериканській країні вільних та демократичних виборів.