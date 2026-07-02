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Президент Чехии получил мандат от правительства на саммит НАТО, где заявит о поддержке Украины

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

Президент Чехии Петр Павел получил правительственный документ с планом действий на саммите НАТО. Чехия поддержит Украину и обязуется увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Президент Чехии получил мандат от правительства на саммит НАТО, где заявит о поддержке Украины

Президент Чешской Республики Петр Павел уже получил от правительства документ с планом действий чешской делегации на встрече высших представителей стран НАТО в Анкаре 7 и 8 июля. Источник Novinky.cz, информированный о содержании материала, подтвердил, что Чехия на саммите выразит поддержку Украине и обязуется поднять расходы на оборону в ближайшие годы до 5% ВВП к 2035 году. Приоритетом должна стать противовоздушная и противодронная оборона, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

"Существенных противоречий между позицией правительства и президента материал не демонстрирует", – сообщил источник Novinky.cz.

Чехия ожидает от саммита в Анкаре оценки выполнения задач прошлогодней встречи в Гааге и обсуждения оборонных инвестиций, которые должны постепенно приближаться к 5% ВВП. Другими темами должны стать оборонная промышленность и, что не менее важно, поддержка Украины. В сети X это подчеркнул и чешский президент Петр Павел.

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"Я ценю, что мандат правительства на саммит НАТО в Анкаре предусматривает также дальнейшую поддержку Украины", - заявил глава Чехии.

Согласно информации Novinky.cz, в документе указано, что Чехия заинтересована в том, чтобы НАТО подтвердило свое обязательство по долгосрочной поддержке Украины, в частности в случае наступления мира в стране. Документ также напоминает, что Чешская Республика уже сейчас участвует в поддержке Украины, в частности выполняя координационную роль в "снарядной инициативе". Согласно документу, в прошлом году этот проект обеспечил примерно половину боеприпасов, поставленных в Украину, а в 2026 году его значение возросло еще больше.

Чехия также продолжит обучение украинских военных и направит военнослужащих в структуру командования NSATU (Служба НАТО по безопасности и обучению для Украины) в немецком Висбадене. Однако чешская делегация не поддержит стремление генерального секретаря НАТО Марка Рютте к тому, чтобы государства-члены НАТО обязались выделять 0,25% своего ВВП на поддержку Украины.

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Антонина Туманова

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