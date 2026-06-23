Президент Чехии подал в суд на премьер-министра из-за исключения из делегации на саммит НАТО

Президент Чехии Петр Павел во вторник заявил, что подал иск против правительства, оспаривая решение премьер-министра Андрея Бабиша не включать его в правительственную делегацию, которая поедет на саммит НАТО в Анкаре в июле. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Иск о компетенции, поданный в Конституционный суд Чехии, касается выяснения того, кто имеет полномочия решать, может ли глава государства участвовать в саммите НАТО. Суд должен рассмотреть дело на пленарном заседании в среду.

В заявлении Павел утверждал, что Бабиш пытается "исключить" его из саммита и таким образом "ограничить роль, гарантированную ему Конституцией".

Президент отметил, что его предшественники участвовали во всех предыдущих саммитах НАТО, а также что он присутствовал на каждой встрече альянса с момента вступления в должность в 2023 году.

После месяцев споров о том, кто будет представлять Прагу в Анкаре, Бабиш в понедельник заявил, что глава государства не может быть в официальной делегации, поскольку "этот саммит будет отличаться от предыдущих".

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Во время предстоящей встречи премьер-министр должен объяснить решение сократить основные расходы на оборону примерно до 1,8% ВВП, что ниже целевого показателя НАТО в 2%. Решение Бабиша не включать Павела в делегацию может быть связано с тем, что бывший генерал выступал против сокращений, называя их "безответственными".

Бабиш во вторник заявил, что уважает решение президента подать иск, но не считает это хорошей идеей.

Недопустимо, чтобы конституционные должностные лица подавали иски друг против друга - написал он в X.

Спор является очередной эскалацией напряженных отношений между двумя чешскими политиками, которые соперничали на президентских выборах 2023 года.

В своем заявлении Павел подчеркнул, что этот конфликт "на самом деле не об одном кресле на одной международной встрече", а о распределении власти.

Если бы я не защищал эти полномочия, я бы нес частичную ответственность за открытие дверей для дальнейшего произвольного ограничения полномочий конституционных должностных лиц - написал он.

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