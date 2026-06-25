Суд обязал правительство Чехии разрешить президенту Павелу участвовать в саммите НАТО

Конституционный суд Чехии постановил, что президент Петр Павел должен войти в состав чешской делегации на саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Решение было принято после спора между главой государства и правительством премьер-министра Андрея Бабиша, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Конфликт возник после того, как правительство объявило о намерении не включать президента в делегацию на саммит, отступив от устоявшейся практики. Павел заявил, что это ограничивает его конституционные полномочия, и обратился в Конституционный суд.

Временное решение суда

Суд обязал правительство немедленно уведомить НАТО об участии президента в саммите в Анкаре. В то же время это решение является временным и призвано обеспечить присутствие Павела на встрече, тогда как окончательное решение по разграничению полномочий между президентом и правительством будет принято позднее.

Бабиш заявил, что выполнит решение суда. По его словам, правительство руководствовалось "чисто практическими" соображениями и хотело самостоятельно представить союзникам свою политику.

Отношения между президентом и правительством остаются напряженными, в частности из-за сокращения оборонных расходов, которые Павел ранее критиковал. Ожидается, что этот вопрос также будет подниматься во время предстоящего саммита НАТО.

Президент Чехии подал в суд на премьер-министра из-за исключения из делегации на саммит НАТО