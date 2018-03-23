Президент: будем защищать экономику от давления силовиков

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9110 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14563 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60940 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72793 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101746 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109028 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116480 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121834 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132932 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146775 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Президент: будем защищать экономику от давления силовиков

Президент: будем защищать экономику от давления силовиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году одной из главных задач будет защита экономики от силовых органов. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Луцк, передает УНН.

"Четко знаю, что мы будем делать в этом году. Будем защищать экономику от давления силовиков. Будет принят закон о Национальном бюро финансовой безопасности, и заберем у всех силовиков любую возможность подходить к бизнесу, и другие органы власти не смогут давить", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, 16 марта, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводилось около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.

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