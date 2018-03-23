Президент: будем защищать экономику от давления силовиков

"Четко знаю, что мы будем делать в этом году. Будем защищать экономику от давления силовиков. Будет принят закон о Национальном бюро финансовой безопасности, и заберем у всех силовиков любую возможность подходить к бизнесу, и другие органы власти не смогут давить", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, 16 марта, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводилось около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.