Президент: будемо захищати економіку від тиску силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що в цьому році одним з головних завдань буде захист економіки від силових органів. Про це він заявив під час робочої поїздки в Луцьк, передає УНН.
"Чітко знаю, що ми будемо робити в цьому році. Будемо захищати економіку від тиску силовиків. Буде прийнятий закон про Національне бюро фінансової безпеки, і заберемо у всіх силовиків будь-яку можливість підходити до бізнесу, і інші органи влади не зможуть тиснути", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, 16 березня, в рамках кримінального провадження головним слідчим управлінням ГПУ проводилось близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ “Нова пошта” в містах Київ, Полтава, Харків та Дніпро.