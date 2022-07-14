Президент Бразилии Болсонару: Я знаю, как может быть решена война в Украине

Цитата

"Я скажу ему (Владимиру Зеленскому - ред.) свое мнение, что я думаю. Решение проблемы этой войны. Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу", - заявил Болсонару.

Детали

Он добавил, что его мнение связано с примером окончания войны между Аргентиной и Великобританией.

На 18 июля у Болсонару запланирован телефонный разговор с Зеленским. Он сказал, что украинский лидер первым обратился к нему и тот сразу же согласился на звонок.

Добавим

В апреле россия обратилась к Бразилии с просьбой помочь избежать санкций.

Справка

Аргентина и Великобритания вели короткий конфликт в 1982 году из-за суверенитета над Фолклендскими островами в южной Атлантике, известными в Аргентине как Мальвинские острова. Конфликт начался в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемых Великобританией, и Великобритания направила военно-морскую оперативную группу, чтобы отбить их. У плохо оснащенных аргентинских войск было мало шансов, и два месяца спустя Аргентина сдалась.