Президент Бразилії Болсонару: Я знаю, як може бути вирішена війна в Україні

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 5562 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 55702 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 103549 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 155484 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 154727 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 161270 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 141835 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113426 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106694 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 294780 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105514 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 75019 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 155516 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 64429 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 52421 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 155495 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 294738 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 558299 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 503195 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 704696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 26399 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 75019 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105514 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 139436 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153212 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Президент Бразилії Болсонару: Я знаю, як може бути вирішена війна в Україні

Президент Бразилії Болсонару: Я знаю, як може бути вирішена війна в Україні

Київ • УНН

 • 609737 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що знає, як завершити війну між росією та Україною, та пообіцяв поділитися своїми думками з Президентом Володимиром Зеленським, з яким він проведе телефонну розмову наступного тижня. Про це УНН повідомляє повідомляє з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я скажу йому (Володимиру Зеленському - ред.) свою думку, що я думаю. Вирішення проблеми цієї війни. Я знаю, як це можна вирішити. Але я нікому не скажу", - заявив Болсонару.

Деталі

Він додав, що його думка пов'язана з прикладом закінчення війни між Аргентиною та Великою Британією.

На 18 липня у Болсонару заплановано телефонну розмову із Зеленським. Він сказав, що український лідер першим звернувся до нього і той одразу погодився на дзвінок.

Додамо

У квітні росія звернулася до Бразилії з проханням допомогти уникнути санкцій.

Довідка

Аргентина та Велика Британія вели короткий конфлікт у 1982 році через суверенітет над Фолклендськими островами у південній Атлантиці, відомими в Аргентині як Мальвінські острови. Конфлікт почався у квітні 1982 року, коли аргентинські війська висадилися на острови, контрольовані Великою Британією, і Велика Британія направила військово-морську оперативну групу, щоб відбити їх. У погано оснащених аргентинських військ було мало шансів, і через два місяці Аргентина здалася.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71