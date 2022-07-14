Президент Бразилії Болсонару: Я знаю, як може бути вирішена війна в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що знає, як завершити війну між росією та Україною, та пообіцяв поділитися своїми думками з Президентом Володимиром Зеленським, з яким він проведе телефонну розмову наступного тижня. Про це УНН повідомляє повідомляє з посиланням на Reuters.
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"Я скажу йому (Володимиру Зеленському - ред.) свою думку, що я думаю. Вирішення проблеми цієї війни. Я знаю, як це можна вирішити. Але я нікому не скажу", - заявив Болсонару.
Деталі
Він додав, що його думка пов'язана з прикладом закінчення війни між Аргентиною та Великою Британією.
На 18 липня у Болсонару заплановано телефонну розмову із Зеленським. Він сказав, що український лідер першим звернувся до нього і той одразу погодився на дзвінок.
Додамо
У квітні росія звернулася до Бразилії з проханням допомогти уникнути санкцій.
Довідка
Аргентина та Велика Британія вели короткий конфлікт у 1982 році через суверенітет над Фолклендськими островами у південній Атлантиці, відомими в Аргентині як Мальвінські острови. Конфлікт почався у квітні 1982 року, коли аргентинські війська висадилися на острови, контрольовані Великою Британією, і Велика Британія направила військово-морську оперативну групу, щоб відбити їх. У погано оснащених аргентинських військ було мало шансів, і через два місяці Аргентина здалася.