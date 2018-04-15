Президент Боливии назвал США "самой большой угрозой миру"

По его словам, капиталистическая система позволяет “процветать” коррупции и призвал “демонтировать” ее. В ходе заседания Моралес также осудил односторонние санкции США против Венесуэлы и угрозы вторжения в эту республику, сообщает агентство Prensa Latina. Президент Боливии также потребовал от Вашингтона снять экономическую и финансовую блокаду Кубы. Кроме того, Моралес потребовал вернуть Кубе оккупированные территории и убрать военно-морскую базу США в Гуантанамо.

По его словам, американский регион не является “чьим-то задним двором” и пожалел, что на саммите не присутствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро. “Мы хотим, чтобы мировой порядок основывался на солидарности, на равенстве, социальной справедливости, уважении прав людей, мире и развитии, на представлении интересов наших народов и борьбе с коррупцией”, — подчеркнул президент Боливии.

Как сообщал УНН, Куба не хочет конфронтации с США , но не отступит ни на миллиметр от своих принципов.