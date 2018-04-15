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Президент Болівії назвав США "найбільшою загрозою світу"

Президент Болівії назвав США "найбільшою загрозою світу"

Київ • УНН

 • 10738 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. США є найбільшою загрозою світу і демократії. Про це заявив президент Болівії Ево Моралес на пленарному засіданні Саміту Америк, повідомляє газета The New York Times, інформує УНН.

За його словами, капіталістична система дозволяє “процвітати” корупції і закликав “демонтувати” її. В ході засідання Моралес також засудив односторонні санкції США проти Венесуели та загрози вторгнення в цю республіку, повідомляє агентство Prensa Latina. Президент Болівії також зажадав від Вашингтона зняти економічну і фінансову блокаду Куби. Крім того, Моралес зажадав повернути Кубі окуповані території і прибрати військово-морську базу США в Гуантанамо.

За його словами, американський регіон не є “чиїмось заднім двором” і пошкодував, що на саміті не присутній президент Венесуели Ніколас Мадуро. “Ми хочемо, щоб світовий порядок ґрунтувався на солідарності, на рівності, соціальній справедливості, повазі до прав людей, мирі і розвитку, на представленні інтересів наших народів і боротьбі з корупцією”, — підкреслив президент Болівії.

Як повідомляв УНН, Куба не хоче конфронтації з США, але не відступить ні на міліметр від своїх принципів.

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