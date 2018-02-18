Президент: Более 10 известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении газотранспортной системой Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Об этом Порошенко заявил во время встречи по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности с представителями СМИ.
“Работа проведена очень большая. НАК „Нафтогаз“ нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно”, - подчеркнул Порошенко.
Он также сообщил, что “уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие”. При этом Президент отметил, что Правительство уже приняло соответствующие важные решения.
“И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много”, - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене рассказал , что считает, что символы нео-нацистов активно используются в Украине.