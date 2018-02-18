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Президент: Більше 10 відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України

Президент: Більше 10 відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні газо-транспортною системою України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Про це Порошенко заявив під час зустрічі за підсумками участі в Мюнхенській конференції з безпеки з представниками ЗМІ.

“Робота проведена дуже велика. НАК „Нафтогаз“ найняв радника, який готує пропозицію по управлінню газотранспортною системою України в повній відповідності з міжнародними правилами, прозоро”, — підкреслив Порошенко.

Він також повідомив, що “вже більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь”. При цьому Президент зазначив, що Уряд вже прийняв відповідні важливі рішення.

“І коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі та забезпечать найбільшу вигоду для Української держави по експлуатації газотранспортної системи, та і переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато”, — підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені розповів, що вважає, що символи нео-нацистів активно використовуються в Україні.

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