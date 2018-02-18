Президент: Більше 10 відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні газо-транспортною системою України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.