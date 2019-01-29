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Президент Беларуси хочет увеличить объемы торговли с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство низким уровнем торговли с Украиной, о чем он рассказал представителю Украины в трехсторонних контаткний группе по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Беларуси.

По словам Лукашенко, за все время сотрудничества с Украиной высокий уровень торговли составлял 8 млрд долларов.

"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 млрд. долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал он.

В свою очередь Марчук передал Лукашенко привет от президента Украины.

"Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - сказал он.

Представитель Украины в Минске также добавил, что Лукашенко - "очень популярный человек в Украине"

Напомним, украинец Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

22 декабря 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения на домашний арест украинского политзаключенного Павлу Грибу вопреки существенному ухудшению состояния его здоровья.

Как сообщал УНН, Павел Гриб рассказал, что его били люди, связанные с российским следствием.

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