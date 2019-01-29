Президент Білорусі хоче збільшити об’єми торгівлі з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив незадоволення низьким рівнем торгівлі з Україною, про що він розповів представнику України в Трьосторонній контаткній групі по мирному врегулюванню на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт президента Білорусі.
За словами Лукашенка, за всі часи співпраці з Україною найвищий рівень торгівлі складав 8 млрд доларів.
"Це був наш кращий показник. Сьогодні десь 5,5 млрд доларів. Це, звісно, не наш рівень. Ми можемо прирощувати, і ми цього прагнемо", - сказав він.
В свою чергу Марчук передав Лукашенку привіт від президента України.
"Я вчора з ним бачився. Він просив передати, що задоволений, як розвивається українсько-білоруська співпраця, особливо після форуму регіонів і не тільки. Комісія двостороння працює, як годинник", - сказав він.
Представник України у Мінську також додав, що Лукашенко – "дуже популярна людина в Україні"
Нагадаємо, українець Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
22 грудня 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону відмовив у зміні запобіжного заходу на домашній арешт українського політв'язня Павлу Грибу всупереч істотного погіршення стану його здоров'я.
Як повідомляв УНН, Павло Гриб розповів, що його били люди, пов’язані з російським слідством.