Президент Білорусі хоче збільшити об’єми торгівлі з Україною

За словами Лукашенка, за всі часи співпраці з Україною найвищий рівень торгівлі складав 8 млрд доларів.

"Це був наш кращий показник. Сьогодні десь 5,5 млрд доларів. Це, звісно, не наш рівень. Ми можемо прирощувати, і ми цього прагнемо", - сказав він.

В свою чергу Марчук передав Лукашенку привіт від президента України.

"Я вчора з ним бачився. Він просив передати, що задоволений, як розвивається українсько-білоруська співпраця, особливо після форуму регіонів і не тільки. Комісія двостороння працює, як годинник", - сказав він.

Представник України у Мінську також додав, що Лукашенко – "дуже популярна людина в Україні"

Нагадаємо, українець Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

22 грудня 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону відмовив у зміні запобіжного заходу на домашній арешт українського політв'язня Павлу Грибу всупереч істотного погіршення стану його здоров'я.

Як повідомляв УНН, Павло Гриб розповів, що його били люди, пов’язані з російським слідством.