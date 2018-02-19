Президент Австрии предостерег ультраправых политиков от клеветы на государственные СМИ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67881 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83526 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86222 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108843 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100849 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104762 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Президент Австрии предостерег ультраправых политиков от клеветы на государственные СМИ

Президент Австрии предостерег ультраправых политиков от клеветы на государственные СМИ

Киев  •  УНН

 • 7495 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Австрии Александр Ван дер Белен предостерег ультраправую “Партию свободы” (FPO) против применения клеветы для дискредитации журналистов после серии вербальных нападений на государственное телевидение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

“Обмовленням, а также обвинением против кого-то без всякой сути, не имеет места в публичных дебатах”, — заявил Ван дер Беллен.

Австрийский президент таким образом отреагировал на ряд противоречивых заявлений главы FPO Хайнца-Кристиана Штрахе направленных, в частности, против государственной телекомпании.

Штрахе, который является заместителем канцлера, разместил в социальных сетях фотографию известного телеведущего новостей с текстом: “Существует место, где ложь становится новостью — это ORF” (Austrian Broadcasting Corporation). Позже Штрахе объяснил, что это была “сатира”.

“Свобода выражения мнения, свобода прессы и независимость средств массовой информации являются непременными условиями динамической либеральной демократии, как и возможность критических замечаний относительно политиков”, — добавил австрийский президент.

Как сообщал УНН, кризис в Украине все еще находится далеко от разрешения. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинские Национальные Новости

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