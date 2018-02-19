Президент Австрии предостерег ультраправых политиков от клеветы на государственные СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Австрии Александр Ван дер Белен предостерег ультраправую “Партию свободы” (FPO) против применения клеветы для дискредитации журналистов после серии вербальных нападений на государственное телевидение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
“Обмовленням, а также обвинением против кого-то без всякой сути, не имеет места в публичных дебатах”, — заявил Ван дер Беллен.
Австрийский президент таким образом отреагировал на ряд противоречивых заявлений главы FPO Хайнца-Кристиана Штрахе направленных, в частности, против государственной телекомпании.
Штрахе, который является заместителем канцлера, разместил в социальных сетях фотографию известного телеведущего новостей с текстом: “Существует место, где ложь становится новостью — это ORF” (Austrian Broadcasting Corporation). Позже Штрахе объяснил, что это была “сатира”.
“Свобода выражения мнения, свобода прессы и независимость средств массовой информации являются непременными условиями динамической либеральной демократии, как и возможность критических замечаний относительно политиков”, — добавил австрийский президент.
Как сообщал УНН, кризис в Украине все еще находится далеко от разрешения. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время панели на Мюнхенской конференции по безопасности.