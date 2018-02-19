Президент Австрії застеріг ультраправих політиків від наклепу на державні ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент Австрії Александр Ван дер Белен застеріг ультраправу “Партію свободи” (FPO) проти застосування наклепів для дискредитації журналістів після серії вербальних нападів на державне телебачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
“Обмовленням, а також обвинуваченням проти когось без будь-якої суті, не має місця в публічних дебатах”, — заявив Ван дер Беллен.
Австрійський президент таким чином відреагував на низку суперечливих заяв голови FPO Хайнца-Крістіана Штрахе спрямованих, зокрема, проти державної телекомпанії.
Штрахе, який є заступником канцлера, розмістив в соціальних мережах фотографію відомого телеведучого новин із текстом: “Існує місце, де брехня стає новиною — це ORF” (Austrian Broadcasting Corporation). Пізніше Штрахе пояснив, що це була “сатира”.
“Свобода вираження поглядів, свобода преси та незалежність засобів масової інформації є неодмінними умовами динамічної ліберальної демократії, як і можливість критичних зауважень щодо політиків”, — додав австрійський президент.
Як повідомляв УНН, криза в Україні все ще знаходиться далеко від вирішення. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц під час панелі на Мюнхенській конференції з безпеки.