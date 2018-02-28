Президент анонсировал освобождение двух пленников Кремля до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. До конца недели будут освобожденны еще 2-е украинцев, находящиеся в России. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я хочу передать слова искренней поддержки господину Сущенко. Он - истинный украинец. Я не сомневаюсь в том, что он будет дома. Надеюсь, что это будет сразу после так называемого суда в России", - отметил он.
Процесс обмена содержащимися лица не замедлился, отметил он, - наоборот, перед завершением 2017 года удалось привести домой 74 украинцев, некоторые из которых по 3 года находились в плену.
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"Могу сказать, что до конца текущей недели еще 2-х наших заложников мы вернем домой. Это предопределенно уже - и место, и дата.
Думаю, он не сорвется. Могу сказать, что оно находится на моем самом высоком авторитете, я этим занимаюсь лично. Могу сказать, что и в России решения принимаются на самом высоком уровне, по каждому", - сказал он.
Он предположил, что украинцев могут освободить уже 2 марта.
Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.