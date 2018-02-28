Президент анонсував звільнення двох бранців Кремля

КИЇВ. 28 лютого. УНН. До кінця тижня буде звільнено ще 2-х українців, утримуваних в Росії. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему “Виклики-2018” у Києві, передає кореспондент УНН.