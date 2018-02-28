Президент анонсував звільнення двох бранців Кремля

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. До кінця тижня буде звільнено ще 2-х українців, утримуваних в Росії. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему “Виклики-2018” у Києві, передає кореспондент УНН.

“Я хочу передати слова найщирішої підтримки пану Сущенку. Він — спражній українець. Я не маю жодного сумніву в тому, що він буде вдома. Сподіваюсь, що це буде одразу після так званого суду в Росії”, — зазначив він.

Процес обміну утримуваними особами не уповільнився, зазначив він, — навпаки, перед завершенням 2017 року вдалося привести додому 74 українця, деякі з яких по 3 роки перебували в полоні.

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“Можу сказати, що до кінця поточного тижня ще 2-х наших заручників ми повернемо додому. Це передумовлено вже — і місце, і дата.

Думаю, воно не зірветься. Можу сказати, що воно знаходиться на моєму найвищому авторитеті, я цим займаюся особисто. Можу сказати, що і в Росії рішення приймаються на найвищому рівні, по кожному”, — сказав він.

Він додав, що уже другого березня може відбутися звільнення українців.

Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.

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