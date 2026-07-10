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Президент анонсировал встречу антибаллистической коалиции во Франции – будут говорить о Freyja

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Президент Украины сообщил о ближайшей встрече партнеров во Франции для реализации проекта Freyja. Проект предусматривает создание европейского антибаллистического щита на базе ракеты-перехватчика FP-7.x.

Президент анонсировал встречу антибаллистической коалиции во Франции – будут говорить о Freyja

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время во Франции состоится встреча партнеров антибаллистической коалиции. На встрече будет обсуждаться инициированный Украиной проект защиты от баллистических угроз Freyja. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН

Зеленский назвал проект европейским, но под председательством Украины, ведь именно наша страна инициировала создание антибаллистического щита, который может закрыть небо не только над Украиной, но и над другими европейскими государствами. 

Президент отметил, что Украина способна реализовать подобный проект самостоятельно, но на это уйдут годы – с европейскими партнерами, которые могут поделиться технологиями, проект можно реализовать быстрее. 

Первая наша встреча в этом направлении будет во Франции. Это будет в ближайшее время. Мы обязательно об этом публично скажем. Наша задача была собрать лидеров, собрать компании, собрать всех вместе и представить соответствующий проект производства совместного европейского антибаллистического проекта под названием Freyja. Представить его странам, которые могут помочь Украине сделать этот проект очень быстро. То есть мы можем сделать это и сами, но на это уйдут годы. Это очень долго, а сейчас мы можем сделать это очень быстро благодаря такой антибаллистической коалиции 

- пояснил Президент. 

Зеленский уточнил, что встреча, на которой будет представлен план реализации проекта, состоится уже в ближайшие дни. 

Если лидеры, их производственные возможности, их компании поддерживают Freyja, то  Freyja начнет жить в ближайшее время. Это, если честно, цель номер один – это антибаллистика. И Freyja может помочь Украине прежде всего. Мы закроем небо Украины тогда своими возможностями. А также, что важно, мы поделимся этой идеей – Freyja - со всеми партнерами, прежде всего европейцами, которые помогали Украине во время этой войны. Я думаю, что это очень победная идея. Дай Бог, чтобы партнеры поддержали, дай Бог, чтобы у наших производителей все это получилось 

- сказал Президент. 

Как отметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым. 

На данный момент украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.  Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot. 

Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?30.06.26, 13:42 • 80476 просмотров

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja - в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FREYJA04.06.26, 13:10 • 117354 просмотра

Представители различных европейских стран уже выразили заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы. 

Кроме того, Fire Point  недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что помимо немецких радаров дальнего обнаружения, в систему, вероятно, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже  существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Юлия Мельник

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