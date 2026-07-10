Президент анонсировал встречу антибаллистической коалиции во Франции – будут говорить о Freyja
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о ближайшей встрече партнеров во Франции для реализации проекта Freyja. Проект предусматривает создание европейского антибаллистического щита на базе ракеты-перехватчика FP-7.x.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время во Франции состоится встреча партнеров антибаллистической коалиции. На встрече будет обсуждаться инициированный Украиной проект защиты от баллистических угроз Freyja. Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.
Зеленский назвал проект европейским, но под председательством Украины, ведь именно наша страна инициировала создание антибаллистического щита, который может закрыть небо не только над Украиной, но и над другими европейскими государствами.
Президент отметил, что Украина способна реализовать подобный проект самостоятельно, но на это уйдут годы – с европейскими партнерами, которые могут поделиться технологиями, проект можно реализовать быстрее.
Первая наша встреча в этом направлении будет во Франции. Это будет в ближайшее время. Мы обязательно об этом публично скажем. Наша задача была собрать лидеров, собрать компании, собрать всех вместе и представить соответствующий проект производства совместного европейского антибаллистического проекта под названием Freyja. Представить его странам, которые могут помочь Украине сделать этот проект очень быстро. То есть мы можем сделать это и сами, но на это уйдут годы. Это очень долго, а сейчас мы можем сделать это очень быстро благодаря такой антибаллистической коалиции
Зеленский уточнил, что встреча, на которой будет представлен план реализации проекта, состоится уже в ближайшие дни.
Если лидеры, их производственные возможности, их компании поддерживают Freyja, то Freyja начнет жить в ближайшее время. Это, если честно, цель номер один – это антибаллистика. И Freyja может помочь Украине прежде всего. Мы закроем небо Украины тогда своими возможностями. А также, что важно, мы поделимся этой идеей – Freyja - со всеми партнерами, прежде всего европейцами, которые помогали Украине во время этой войны. Я думаю, что это очень победная идея. Дай Бог, чтобы партнеры поддержали, дай Бог, чтобы у наших производителей все это получилось
Как отметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым.
На данный момент украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики. Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot.
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?30.06.26, 13:42 • 80476 просмотров
Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja - в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FREYJA04.06.26, 13:10 • 117354 просмотра
Представители различных европейских стран уже выразили заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы.
Кроме того, Fire Point недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что помимо немецких радаров дальнего обнаружения, в систему, вероятно, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.
Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.