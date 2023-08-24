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Презентовали портал объединения бизнесов для развития освобожденного Крыма

Презентовали портал объединения бизнесов для развития освобожденного Крыма

Киев • УНН

 • 815874 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Ольга Куришко представила портал We build Crimea. Его цель - объединить национальные и международные бизнесы для развития освобожденного, экономически независимого и развитого Крыма. Об этом она сообщила во время параллельного сайд-ивента с бизнес-сообществом на третьем Саммите Крымской платформы, передает УНН.

Куришко отметила, что над порталом Представительство работало совместно с Министерством восстановления Украины. Ознакомиться с порталом можно по ссылке

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«Крым должен стать центром развития технологий и центром притяжения для бизнеса — украинской Кремниевой долиной», — подчеркнула Куришко.

Меморандум уже подписали представители бизнеса, которому пришлось переместиться из Крыма в 2014 году. Часть международных бизнесов также стали подписантами.

Кроме того, Куришко подробнее рассказала о Стратегии экономического восстановления Крыма – визионный документ, разработанный Представительством совместно с Министерством восстановления, Центром оборонных стратегий, Киевской школой экономики с привлечением других государственных представителей, экспертной среды и Офиса Президента Украины.

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По ее словам, стратегия направлена на создание новой инфраструктуры, которая соединит Крым с Европой, привлечение международных сетей, развитие туризма, содействие возвращению людей и бизнеса, а также содействие использованию альтернативных источников энергии.

Заместитель Постоянного Представителя подчеркнула важность сотрудничества государства и бизнеса для устойчивого развития освобожденного региона.

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Куришко выразила убеждение в невероятном потенциале Крыма как с точки зрения природных ресурсов, так и человеческого капитала. Инвестируя в регион, поддерживая предпринимательство и способствуя прозрачной бизнес-среде, Крым может стать магнитом для молодежи, реформ и международных инвесторов. Заместитель видит будущее, где Крым будет известен не только своими пляжами, но и развитыми ИТ-кластерами, городскими парками и круглогодичными туристическими объектами.

Также Куришко подчеркнула важность работать вместе, чтобы сформировать будущее Крыма и создать среду, в которой его жители смогут жить в мире. Благодаря решимости и коллективным усилиям видение возрожденного и процветающего Крыма может стать реальностью.

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