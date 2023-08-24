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Презентували портал об’єднання бізнесів задля розбудови звільненого Криму

Презентували портал об’єднання бізнесів задля розбудови звільненого Криму

Київ • УНН

 • 815882 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Заступниця Постійної Представниці Президента України в АР Крим Ольга Куришко презентувала портал We build Crimea. Він має на меті об’єднати національні та міжнародні бізнеси задля розбудови звільненого, економічно незалежного та розвиненого Криму. Про це вона повідомила під час паралельного сайд-івенту з бізнес-спільнотою на третьому Саміті Кримської платформи, передає УНН.

Куришко зазначила, що над порталом Представництво працювало спільно із Міністерством відновлення України. Ознайомитися із порталом можна за посиланням

Цитата

«Крим має стати центром розвитку технологій і центром тяжіння для бізнесу — українською Кремнієвою долиною», — наголосила Куришко.

Меморандум вже підписали представники бізнесу, якому довелося переміститися із Криму у 2014. Частина міжнародних бізнесів також стали підписантами.

Окрім того, Куришко детальніше розповіла про Стратегію економічного відновлення Криму – візійний документ, розроблений Представництвом спільно з Міністерством відновлення, Центром оборонних стратегій, Київською школою економіки із залученням інших державних представників, експертного середовища та Офісу Президента України.

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За її словами, стратегія спрямована на створення нової інфраструктури, яка з’єднає Крим з Європою, залучення міжнародних мереж, розвиток туризму, сприяння поверненню людей і бізнесу, а також сприяння використанню альтернативних джерел енергії.

Заступниця Постійної Представниці підкреслила важливість співпраці держави та бізнесу для сталого розвитку звільненого регіону.

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Куришко висловила переконання в неймовірному потенціалі Криму як з точки зору природних ресурсів, так і людського капіталу. Інвестуючи в регіон, підтримуючи підприємництво та сприяючи прозорому бізнес-середовищу, Крим може стати магнітом для молоді, реформ та міжнародних інвесторів. Заступниця бачить майбутнє, де Крим буде відомий не лише своїми пляжами, а й розвиненими ІТ-кластерами, міськими парками та цілорічними туристичними об’єктами.

Також Куришко наголосила на важливості працювати разом, щоб сформувати майбутнє Криму та створити середовище, в якому його мешканці зможуть жити в мирі. Завдяки рішучості та колективним зусиллям бачення відродженого та процвітаючого Криму може стати реальністю.

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