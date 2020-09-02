Претензии Арахамии относительно кризиса в энергетике "завернули" обратно в ВР

"Во-первых, не Ольга Анатольевна этот кризис спровоцировала. Но за 4 месяца работы она его значительно смягчила и вывела энергетику на путь оздоровления.

Во-вторых, ну, Арахамии прежде, чем делать такие заявления, следует обратить внимание на (без) "деятельность" Комитета по энергетике и ЖКХ, которую возглавляет его коллега по фракции Андрей Герус. Ведь именно действия и бездействия этого депутата (а также других "слуг народа" Нагорняка и Жупанина) вызывают кризисные явления в энергетике и мешают их решению", - говорит Трохимец.

Он призвал председателя фракции разобраться в причинах и последствиях, а потом делать громкие заявления.

В то же время мнение Трохимца разделяют и другие отраслевые эксперты, комментируя заявления Арахамии.

"Проблема в законодательном органе нашем - Верховной Раде, потому что абсолютно никакого законодательства, касающегося энергетики. Поэтому здесь совершенно министерство не причем", - подчеркнул экс-министр энергетики Иван Плачков.

Ранее на работу энергетического Комитета ВР также жаловалась эксперт Ольга Кошарная.

"Так, как сегодня работает профильный комитет - это невиданно. Такого не было никогда. Ведь я тесно сотрудничала с энергетическим комитетом прошлого созыва ВР - это был самый продуктивный комитет, который я знала. Сейчас нет ни плана работы, ни законопроектов - все узнаем по факту, и в последний момент. Работа комитета организована очень плохо, и его глава (Андрей Герус - ред.) абсолютно не справляется с ролью председателя комитета. Это моя точка зрения, и ее многие разделяют", - заявляла она.

Также сообщалось, что так называемые "правки Геруса" (Андрей Герус - председатель энергетического комитета ВР), которыми он открыл импорт электроэнергии из РФ в прошлом году, нанесли значительный ущерб отечественной энергетике - в простой были вынуждены пойти украинские шахты. Вывести из простоя горняков и погасить им задолженности удалось лишь летом этого года. Проблему решали Буславец вместе с премьер-министром.