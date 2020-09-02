Претензії Арахамії щодо кризи в енергетиці “завернули” назад у ВР

"По-перше, не Ольга Анатоліївна цю кризу спричинила. Але за 4 місяці роботи вона її значно пом’якшила і вивела енергетику на шлях оздоровлення.

По-друге, пану Арахамії перш, ніж робити такі заяви, слід звернути увагу на (без)"діяльність" Комітету з питань енергетики та ЖКГ, яку очолює його колега по фракції Андрій Герус. Адже саме дії та бездіяльність цього депутата (а також інших “слуг народу” Нагорняка та Жупаніна) спричиняють кризові явища в енергетиці та заважають їх вирішенню“, — каже Трохимець.

Він закликав голову фракції розібратися у причинах і наслідках, а потім робити гучні заяви.

Водночас думку Трохимця розділяють і інші галузеві експерти, коментуючи заяви Арахамії.

“Проблема в законодавчому органі нашому — Верховній Раді, бо абсолютно ніякого законодавства, що стосується енергетики. Тому тут абсолютно міністерство не причому”, — підкреслив ексміністр енергетики Іван Плачков.

Раніше на роботу енергетичного Комітету ВР також скаржилась експерт Ольга Кошарна.

“Так, як сьогодні працює профільний комітет — це небачено. Такого не було ніколи. Адже я тісно співпрацювала з енергетичним комітетом минулого скликання ВР — це був найпродуктивніший комітет, який я знала. Зараз немає ні плану роботи, ні законопроектів — все дізнаємося за фактом, і в останній момент. Робота комітету організована дуже погано, і його глава (Андрій Герус — ред.) абсолютно не справляється з роллю голови комітету. Це моя точка зору, і її багато хто розділяє”, — заявляла вона.

Також повідомлялось, що так звані “правки Геруса” (Андрій Герус — голова енергетичного Комітету ВР), якими він відкрив імпорт електроенергії з РФ минулого року, завдали значної шкоди вітчизняній енергетиці - у простій були змушені піти українські шахти. Вивести з простою гірників та погасити їм заборгованості вдалося лише влітку цього року. Проблему вирішували Буславець разом з прем‘єр- міністром.