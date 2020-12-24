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Претензии АМКУ к производителю препарата “Протефлазид” оказались необоснованными - решение суда

Киев • УНН

 • 17138 просмотра

Ранее Антимонопольный комитет оштрафовал “Экофарм” за публикацию отчета Института эпидемиологии НАМНУ об исследованиях действия препарата на коронавирусы.

Претензии АМКУ к производителю препарата “Протефлазид” оказались необоснованными - решение суда

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Хозяйственный суд Киева отменил все претензии Антимонопольного комитета к НПК “Экофарм” — производителю противовирусного препарата “Протефлазид”, передает УНН.

Как известно, ранее АМКУ квалифицировал как “неправдивую информацию” публикацию на сайтах “Экофарма” научного отчета Института эпидемиологии Национальной академии медицинских наук Украины о лабораторных исследованиях действия “Протефлазида” на коронавирусы, прошедших зимой-весной 2020 года. В отчете ученые пришли к выводу о вероятной способности действующего вещества тормозить репликацию РНК-содержащих вирусов (к которым относятся коронавирусы).

Также Антимонопольный комитет обвинил фармкомпанию в недобросовестной конкуренции — так специалисты АМКУ расценили письмо-обращение “Экофарма” к тогдашнему министру здравоохранения Зоряне Скалецкой с предложением бесплатно предоставить препарат для профилактической защиты медперсонала больниц в Новых Санджарах.

В результате решением АМКУ от 10 июля 2020 года НПК “Экофарм” была оштрафована более чем на 3 миллиона гривен. Компания обратилась в суд с иском к Антимонопольному комитету, и 18 декабря Киевский хозяйственный суд полностью удовлетворил этот иск.

Как отмечается в решении, суд не может согласиться с утверждением АМКУ о том, что научный отчет Института эпидемиологии может трактоваться как реклама, поскольку “... является научно-технической информацией, содержащей сведения о достижениях, полученные в ходе научной деятельности”.

Что касается письма “Экофарма” к министру здравоохранения, суд отметил, что “Антимонопольный Комитет не обосновал, каким образом письмо к конкретному лицу может повлиять на намерения о приобретении рецептурного (выписываемого только врачами) лекарственного средства”.

Также суд не увидел доказательств того, что после публикации отчета Института эпидемиологии компания получила какие-то конкурентные преимущества, на чем ранее настаивал Антимонопольный комитет.

Кроме того, за время, прошедшее после решения АМКУ, лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research (Германия) и IRTA CReSA (Испания) после первой серии лабораторных исследований на культурах клеток in vitro подтвердили, что украинский “Протефлазид” проявляет специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов CoV229E и SARS-CoV- 2. Также, согласно сводным статистическим данным, обнародованным в октябре Национальной Академией статистики и аудита на базе наблюдений в более чем 100 больницах Украины, препарат снижал заболеваемость среди медперсонала и облегчал течение заболевания у больных.

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